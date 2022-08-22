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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Аланьяспор
Сивасспор - Аланьяспор: обзор матча 22 августа 2022
Сивасспор
22.08.2022, понедельник, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
45'
М. Градель (П)
90+1'
И. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Аланьяспор
90'
+4
Желтая карточка
В. Эдуарду
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Думбия
Пас отдал
О. Айдын
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Х. Харисис
86'
Желтая карточка
У. Чифтци
84'
81'
Желтая карточка
Ф. Байир
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Х. Арслан
73'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Ятабаре
73'
Желтая карточка
Х. Харисис
72'
59'
Замена
Т. Бингель
️️️️
З. Ферхат
59'
Замена
О. Айдын
️️️️
Д. Кандеяш
58'
Замена
И. Думбия
️️️️
А. Лусамба
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
К. Н'Жи
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Градель
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
33
Исмаил Зехир
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
4-4-1-1
35
Вурал
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
88
Османпаша
7
Палули
6
Кейта
8
Харисис
37
Арслан
10
Градель
9
Н'Жи
9
Ятабаре
3-1-3-1-2
31
Рунарссон
20
Аксой
23
Байир
29
Балковец
8
Фер
8
Ферхат
11
Лусамба
10
Бекироглу
13
Перейра
9
Эдуарду
21
Кандеяш
8
Харисис
6
Ялчин
6
Ялчин
8
Харисис
9
Н'Жи
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
9
Н'Жи
37
Арслан
6
Ульвестад
6
Ульвестад
37
Арслан
9
Ятабаре
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Ятабаре
8
Ферхат
75
Бингель
75
Бингель
8
Ферхат
11
Лусамба
8
Думбия
8
Думбия
11
Лусамба
21
Кандеяш
70
Айдын
70
Айдын
21
Кандеяш
Остались в запасе
Сивасспор
Аланьяспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
33
Исмаил Зехир
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
33
Исмаил Зехир
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Сивасспор - Аланьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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