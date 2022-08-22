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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Куяба
Атлетико Гойяненсе - Куяба: обзор матча 22 августа 2022
Атлетико Гойяненсе
22.08.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Куяба
34'
Д. Чурин
81'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Куяба
Желтая карточка
В. Маранхао
90'
+7
Замена
Пеглоу
️️️️
Д. Чурин
85'
81'
ГОЛ! 1:1!
R.
Пас отдал
Д. Гедес
75'
Замена
R.
️️️️
Камило
Замена
Рхалдней
️️️️
Айртон
69'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
М. Фрейтас
65'
56'
Желтая карточка
Д. Гедес
Замена
Рикардиньо
️️️️
В. Рато
46'
46'
Замена
Сидклей
️️️️
K. Osorio
46'
Замена
Алессон
️️️️
Вальдивия
46'
Замена
Д. Гедес
️️️️
Ж. Лукас
45'
+5
Желтая карточка
Вальдивия
ГОЛ! 1:0!
Д. Чурин
Пас отдал
Айртон
34'
9'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Г. Пирани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
4
Клаус
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Куяба
22
Вальтер
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
АП
27
Камило
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Гойяненсе
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
5
Рхалдней
ЦП
7
Шейлон
АП
38
Лео Перейра
ПВ
23
Dudu
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
71
Келвин
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
7
Пеглоу
ЦФ
Куяба
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
21
Андре
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
3-2-1-2-2
33
Ренан
6
Энрике
34
Газал
2
Хайнер
5
Маранхао
17
Фрейтас
19
Фернандо
11
Айртон
10
Рато
9
Чурин
4
Клаус
3-1-1-5
22
Вальтер
2
Лукас
13
Марллон
28
Жоаким
33
20
Вальдивия
27
Камило
12
Пирани
16
Дейверсон
18
6
Виларди
17
Фрейтас
44
Баральяс
44
Баральяс
17
Фрейтас
11
Айртон
5
Рхалдней
5
Рхалдней
11
Айртон
10
Рато
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
10
Рато
9
Чурин
7
Пеглоу
7
Пеглоу
9
Чурин
33
17
Сидклей
17
Сидклей
33
12
Пирани
97
97
12
Пирани
20
Вальдивия
77
Алессон
77
Алессон
20
Вальдивия
27
Камило
10
10
27
Камило
2
Лукас
13
Гедес
13
Гедес
2
Лукас
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Куяба
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
7
Шейлон
АП
38
Лео Перейра
ПВ
23
Dudu
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
71
Келвин
ЦФ
4
Паулао
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
21
Андре
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
7
Шейлон
АП
38
Лео Перейра
ПВ
23
Dudu
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
71
Келвин
ЦФ
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
21
Андре
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Куяба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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