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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Хорсенс
Оденсе - Хорсенс: обзор матча 22 августа 2022
Оденсе
22.08.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Хорсенс
84'
Б. Кадрии
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Хорсенс
89'
Желтая карточка
М. Йенсен
ГОЛ! 1:0!
Б. Кадрии
Пас отдал
А. Муколли
84'
82'
Замена
Э. Джаст
️️️️
А. Якобсен
82'
Замена
Д. Крузе
️️️️
А. Сигурдарсон
Замена
Б. Кадрии
️️️️
И. Жебали
77'
Замена
А. Муколли
️️️️
Я. Бреум
77'
77'
Замена
Й. Геммер
️️️️
J. Drachmann
68'
Замена
Л. Камили
️️️️
С. Айеде
67'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Т. Сантос
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
M. Fenger
66'
Желтая карточка
M. Fenger
49'
29'
Желтая карточка
Т. Сантос
21'
Желтая карточка
Д. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
29
Аске Адельгор
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
1
Мартин Хансен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Томас Сантос
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
18
Max Ejdum
ЦП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
15
Давид Крузе
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
3-1-5
3
29
Адельгор
6
Тверсков
21
Трандарсон
11
Жебали
2
Микельсон
4
7
Свендсен
9
3-2-5
1
29
Сантос
3
Йенсен
29
Гомес
11
Сигурдарсон
11
Опондо
19
Мусонда
45
Айеде
18
Якобсен
25
Кийлерих
8
10
Бреум
98
Муколли
98
Муколли
10
Бреум
9
11
Хорнеман
11
Хорнеман
9
11
Жебали
9
Кадрии
9
Кадрии
11
Жебали
8
6
Геммер
6
Геммер
8
18
Якобсен
8
Джаст
8
Джаст
18
Якобсен
11
Сигурдарсон
15
Крузе
15
Крузе
11
Сигурдарсон
29
Сантос
35
35
29
Сантос
45
Айеде
15
Камили
15
Камили
45
Айеде
Остались в запасе
Оденсе
Хорсенс
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
18
Max Ejdum
ЦП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
18
Max Ejdum
ЦП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Оденсе - Хорсенс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Хорсенс
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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