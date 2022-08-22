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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Портленд
Канзаc Сити - Портленд: обзор матча 22 августа 2022
Канзаc Сити
22.08.2022, понедельник, 02:30
США. МЛС, 38 тур
4 : 1
Завершен
Портленд
31'
W. Agada
40'
А. Фонтас
42'
Э. Томми
75'
W. Agada
90+1'
С. Бланко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Портленд
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
С. Бланко
Пас отдал
Д. Асприлья
Замена
К. Дюк
️️️️
Э. Томми
89'
86'
Желтая карточка
Д. Чара
80'
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Уильямсон
Желтая карточка
Б. Свит
78'
Замена
K. Shelton
️️️️
W. Agada
77'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
77'
ГОЛ! 4:0!
W. Agada
75'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
66'
64'
Замена
М. Лориа
️️️️
К. Браво
57'
Желтая карточка
З. МакГроу
46'
Замена
Б. Туилома
️️️️
Х. ван Ранкин
46'
Замена
З. МакГроу
️️️️
Л. Мабиала
46'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Я. Незгода
ГОЛ! 3:0!
Э. Томми
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Фонтас
40'
ГОЛ! 1:0!
W. Agada
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
3-5-3
8
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
27
Томми
15
Эспиноза
54
77
Расселл
44
Свит
22
20
Шаллой
1
4-3-2-1
31
Ивачич
2
ван Ранкин
13
Жупарич
33
Мабиала
26
Браво
29
Бланко
19
Уильямсон
21
Чара
8
Чара
10
Морено
11
Незгода
27
Томми
28
Дюк
28
Дюк
27
Томми
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
22
11
11
22
33
Мабиала
18
МакГроу
18
МакГроу
33
Мабиала
2
ван Ранкин
28
Туилома
28
Туилома
2
ван Ранкин
19
Уильямсон
8
Паредес
8
Паредес
19
Уильямсон
11
Незгода
27
Асприлья
27
Асприлья
11
Незгода
26
Браво
44
Лориа
44
Лориа
26
Браво
Остались в запасе
Канзаc Сити
Портленд
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Канзаc Сити - Портленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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