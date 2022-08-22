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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Атланта Юнайтед
Коламбус - Атланта Юнайтед: обзор матча 22 августа 2022
Коламбус
22.08.2022, понедельник, 00:30
США. МЛС, 37 тур
2 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
66'
К. Эрнандес
72'
К. Эрнандес
21'
С. Соса
77'
Х. Хосе Пурата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Атланта Юнайтед
Замена
M. Hairston
️️️️
С. Морейра
87'
Замена
Э. Моррис
️️️️
Артур
87'
Замена
J. Williams
️️️️
Л. Диас
87'
Желтая карточка
Д. Менса
82'
80'
Желтая карточка
Э. Москера
77'
ГОЛ! 2:2!
Х. Хосе Пурата
Пас отдал
Э. Москера
75'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Р. Сиснерос
75'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
Л. Араухо
ГОЛ! 2:1!
К. Эрнандес
Пас отдал
W. Sands
72'
71'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
А. Сейдич
71'
Замена
Э. Москера
️️️️
К. Уайли
69'
Желтая карточка
С. Соса
ГОЛ! 1:1!
К. Эрнандес
66'
Замена
K. Molino
️️️️
Д. Этьенн
61'
Желтая карточка
Д. Этьенн
51'
Желтая карточка
Артур
31'
Замена
W. Sands
️️️️
П. Сантуш
27'
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
3-4-1-2
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
5
Дегенек
7
Сантуш
6
11
Этьенн
6
Артур
10
Зелараян
11
Диас
9
Эрнандес
4-1-1-5
11
Леннон
15
Гутман
12
Уайли
44
Пурата
14
Сейдич
23
Алмада
34
Риос Ново
15
Франко
5
Соса
7
Араухо
18
Сиснерос
7
Сантуш
23
23
7
Сантуш
11
Диас
3
3
11
Диас
11
Этьенн
13
13
11
Этьенн
31
Морейра
14
14
31
Морейра
6
Артур
10
Моррис
10
Моррис
6
Артур
14
Сейдич
5
Ибарра
5
Ибарра
14
Сейдич
12
Уайли
7
Москера
7
Москера
12
Уайли
18
Сиснерос
77
Мартинес
77
Мартинес
18
Сиснерос
7
Араухо
14
Дуайер
14
Дуайер
7
Араухо
Остались в запасе
Коламбус
Атланта Юнайтед
24
Evan Bush
ВР
7
Yaw Yeboah
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
7
Yaw Yeboah
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Коламбус - Атланта Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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