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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити: обзор матча 22 августа 2022
Чикаго Файр
22.08.2022, понедельник, 01:00
США. МЛС, 37 тур
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
16'
Г. Перейра
46'
С. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити
89'
Замена
A. Jasson
️️️️
Г. Перейра
82'
Замена
Хебер
️️️️
Т. Магно
Замена
V. Bezerra
️️️️
К. Мюллер
78'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
77'
72'
Желтая карточка
С. Родригес
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
К. Теран
68'
Желтая карточка
К. Теран
60'
Замена
Д. Дуран
️️️️
K. Przybyłko
51'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
М. Пинеда
51'
46'
ГОЛ! 0:2!
С. Родригес
Желтая карточка
Р. Чикош
18'
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
22
Карлос Теран
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
15
Justin Haak
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
33
Victor Bezerra
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Нью-Йорк Сити
25
Cody Mizell
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
2-2-2-1-4
29
Наварро
5
Чикош
2
Секулич
31
Наварро
22
Пинеда
10
10
Шакири
22
Теран
44
Слонина
93
8
Мюллер
3-1-3-3
1
Джонсон
3
25
Шано
13
Мартинс
5
Асеведо
11
Перейра
8
Родригес
11
Магно
11
Андраде
18
Амундсен
15
22
Пинеда
21
Герберс
21
Герберс
22
Пинеда
22
Теран
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
22
Теран
8
Мюллер
33
33
8
Мюллер
93
22
Дуран
22
Дуран
93
11
Перейра
17
17
11
Перейра
11
Магно
97
Хебер
97
Хебер
11
Магно
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
27
Kendall Burks
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
36
Andre Reynolds
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
25
Cody Mizell
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
36
Andre Reynolds
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Остались в запасе
25
Cody Mizell
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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