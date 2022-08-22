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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Коринтианс
Форталеза - Коринтианс: обзор матча 22 августа 2022
Форталеза
22.08.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
65'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Коринтианс
Замена
Тинга
️️️️
Робсон
90'
Замена
V. Depietri
️️️️
Мойзес
80'
76'
Замена
️️️️
Рамиро
Замена
Л. Лима
️️️️
Ромариньо
69'
ГОЛ! 1:0!
Мойзес
Пас отдал
Робсон
65'
64'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Жулиано
63'
Замена
Л. Натель
️️️️
М. Витал
46'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Р. Гедес
46'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Ф. Вера
24'
Желтая карточка
Жулиано
22'
Желтая карточка
Рамиро
Желтая карточка
L. Sasha
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
11
Ромариньо
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
28
Habraão
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Лео Натель
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
3-2-2-2
29
Капишаба
2
Бритес
4
Тити
35
Насименту
88
11
Ромариньо
21
Мойзес
30
Робсон
16
3-1-2-3
1
Кассио
3
Бамбу
4
Мендес
6
Питон
15
Вера
17
Рамиро
10
Витал
19
Силва
20
Жулиано
10
Гедес
Себальос
28
28
Себальос
30
Робсон
2
Тинга
2
Тинга
30
Робсон
21
Мойзес
11
11
21
Мойзес
11
Ромариньо
10
Лима
10
Лима
11
Ромариньо
15
Вера
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
15
Вера
20
Жулиано
7
Аугусто
7
Аугусто
20
Жулиано
10
Витал
19
Натель
19
Натель
10
Витал
10
Гедес
9
Алберто
9
Алберто
10
Гедес
Остались в запасе
Форталеза
Коринтианс
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Sammuel
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Sammuel
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Форталеза - Коринтианс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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