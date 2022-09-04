Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Касымпаша
Антальяспор - Касымпаша: обзор матча 04 сентября 2022
Антальяспор
04.09.2022, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Касымпаша
45+6'
Ф. Хадергьонай (П)
61'
К. Сертел (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Касымпаша
90'
+9
Желтая карточка
А. Энгин
Красная карточка
Фреди
90'
+7
90'
+3
Замена
Д. Брума
️️️️
В. Эйссерик
89'
Замена
Ю. Малли
️️️️
М. Фалл
Желтая карточка
Г. Вурал
88'
Желтая карточка
Х. Езмерт
86'
80'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Б. Балчи
80'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Л. Адриано
67'
66'
Замена
А. Кара
️️️️
Т. Гемичибаши
66'
Замена
А. Энгин
️️️️
Б. Целина
61'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Сертел
Замена
К. Сертел
️️️️
Ф. Кудряшов
59'
57'
Желтая карточка
Б. Целина
Замена
У. Гаша
️️️️
С. Ларссон
46'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
С. Айдогду
46'
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Хадергьонай
29'
Желтая карточка
М. Бен Уанес
20'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦП
16
Фреди
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
43
Берсант Целина
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Касымпаша
25
Джеффри Брума
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ЦП
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Юнус Малли
АП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Боффин
30
Кудряшов
77
Вурал
89
Сары
7
Балчи
20
Фернандо
8
Айдогду
8
Ларссон
16
Фреди
11
Райт
4
Адриано
4-1-1-2-2
1
Ташкыран
3
Граовац
5
Чифтпинар
94
Хадергьонай
12
Бен Уанес
81
Гемичибаши
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
43
Целина
13
Баокен
7
Фалл
30
Кудряшов
88
Сертел
88
Сертел
30
Кудряшов
7
Балчи
11
Гюмюш
11
Гюмюш
7
Балчи
4
Адриано
88
Езмерт
88
Езмерт
4
Адриано
8
Ларссон
27
Гаша
27
Гаша
8
Ларссон
8
Айдогду
17
Байракдар
17
Байракдар
8
Айдогду
9
Эйссерик
25
Брума
25
Брума
9
Эйссерик
81
Гемичибаши
35
Кара
35
Кара
81
Гемичибаши
7
Фалл
10
Малли
10
Малли
7
Фалл
43
Целина
17
Энгин
17
Энгин
43
Целина
Остались в запасе
Антальяспор
Касымпаша
1
Альперен Уйсал
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
8
Тунай Торун
ЦП
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Альперен Уйсал
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Остались в запасе
8
Тунай Торун
ЦП
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Антальяспор - Касымпаша
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
Новости команд
Все
Антальяспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+