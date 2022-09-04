Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 04 сентября 2022
Боруссия М
04.09.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Майнц
55'
А. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Майнц
90'
+5
Желтая карточка
Р. Центнер
88'
Желтая карточка
Д. Кор
81'
Замена
М. Мустафа
️️️️
К. Онисиво
81'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Ляйтш
76'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Ж. Буркардт
59'
Замена
А. Сташ
️️️️
Л. Джэ Сон
58'
Замена
А. Фульини
️️️️
Л. Баррейро
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Мартин
Красная карточка
К. Итакура
53'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
А. Плеа
52'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Н. Эльведи
46'
42'
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
39'
Желтая карточка
Л. Баррейро
Желтая карточка
К. Коне
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Антон Сташ
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
6
Итакура
29
Скалли
23
Крамер
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
3-2-2-1-2
27
Центнер
42
Хак
5
Ляйтш
16
Белл
30
Видмер
24
Мартин
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Онисиво
14
Плеа
13
Штиндль
13
Штиндль
14
Плеа
30
Эльведи
5
Фридрих
5
Фридрих
30
Эльведи
5
Ляйтш
6
Фернандес
6
Фернандес
5
Ляйтш
7
Джэ Сон
18
Сташ
18
Сташ
7
Джэ Сон
18
Баррейро
10
Фульини
10
Фульини
18
Баррейро
9
Буркардт
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Буркардт
9
Онисиво
9
Мустафа
9
Мустафа
9
Онисиво
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
11
Натан Н'Гуму
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
11
Натан Н'Гуму
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Боруссия М - Майнц
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Майнц
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+