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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 04 сентября 2022
Атлетик
04.09.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
83'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Эспаньол
Желтая карточка
У. Венцедор
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Гомес
Желтая карточка
О. де Маркос
90'
86'
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Леке
84'
83'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
С. Дардер
Замена
У. Венцедор
️️️️
О. Сансет
71'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
71'
71'
Замена
О. Эль-Хилали
️️️️
Ф. Калеро
71'
Замена
Х. Ласо
️️️️
Х. Пуадо
Замена
Г. Гурусета
️️️️
Н. Уильямс
56'
Желтая карточка
О. Сансет
54'
46'
Замена
К. Баре
️️️️
Э. Экспозито
45'
+3
Желтая карточка
Л. Кабрера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
18
де Маркос
5
Альварес
3
Вивиан
15
Леке
6
Весга
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
10
Уильямс
4-1-2-1-2
25
Фернандес
27
Хиль
12
Калеро
6
Кабрера
5
Оливан
5
Соуза
8
Экспозито
10
Дардер
7
Пуадо
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
8
Сансет
12
Венцедор
12
Венцедор
8
Сансет
15
Леке
7
Морсильо
7
Морсильо
15
Леке
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
10
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Уильямс
12
Калеро
23
Эль-Хилали
23
Эль-Хилали
12
Калеро
8
Экспозито
88
Баре
88
Баре
8
Экспозито
7
Пуадо
16
Ласо
16
Ласо
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
99
Гомес
99
Гомес
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
13
Хулен Агирресабала
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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