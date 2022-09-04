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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лилль
Монпелье - Лилль: обзор матча 04 сентября 2022
Монпелье
04.09.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 3
Завершен
Лилль
41'
Д. Дэвид
57'
А. Гомес
90+5'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Лилль
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Д. Дэвид
Пас отдал
Ж. Бамба
90'
Желтая карточка
Д. Дэвид
86'
Желтая карточка
А. Гомеш
Замена
Б. Макуана
️️️️
Ж. Шотар
83'
80'
Желтая карточка
А. Унас
Замена
А. Суке
️️️️
М. Сахо
75'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Норден
59'
59'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Э. Чато
️️️️
Л. Леруа
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
Пас отдал
Р. Кабелла
Красная карточка
В. Жермен
45'
+2
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Р. Кабелла
36'
Замена
А. Унас
️️️️
Э. Жегрова
16'
Желтая карточка
Т. Джало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
34
Тео Алликс
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Карвальо
31
Коцца
12
Сахо
77
Сако
13
Шотар
3
Эстеве
27
Леруа
4
Ферри
70
Норден
98
Жермен
11
Ваи
4-2-3-1
1
Жардим
35
Джало
6
Фонте
18
Диаките
31
Исмаили
21
Андре
7
Гомес
11
Жегрова
5
Кабелла
19
Бамба
15
Дэвид
70
Норден
27
Мауасса
27
Мауасса
70
Норден
27
Леруа
90
Чато
90
Чато
27
Леруа
12
Сахо
2
Суке
2
Суке
12
Сахо
13
Шотар
2
Макуана
2
Макуана
13
Шотар
5
Кабелла
20
Гомеш
20
Гомеш
5
Кабелла
11
Жегрова
96
Унас
96
Унас
11
Жегрова
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
21
Бингуру Камара
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Монпелье - Лилль
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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