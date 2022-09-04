Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Чикаго Файр
Коламбус - Чикаго Файр: обзор матча 04 сентября 2022
Коламбус
04.09.2022, воскресенье, 00:30
США. МЛС, 40 тур
0 : 0
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Чикаго Файр
90'
+7
Желтая карточка
Д. Эспиноса
Замена
Y. Yeboah
️️️️
Л. Диас
87'
85'
Желтая карточка
Ф. Герберс
Замена
Артур
️️️️
Э. Моррис
81'
Замена
М. Фарси
️️️️
W. Sands
81'
Желтая карточка
Л. Диас
74'
Замена
K. Molino
️️️️
Д. Этьенн
68'
68'
Замена
J. Bornstein
️️️️
Б. Секулич
68'
Замена
Д. Шакири
️️️️
K. Przybyłko
61'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
A. Reynolds
33'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Б. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
8
Крис Мюллер
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
6
Артур
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
4-2-1-3
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
5
Дегенек
23
6
11
Этьенн
10
Зелараян
9
Эрнандес
11
Диас
10
Моррис
2-1-2-1-5
5
Чикош
29
Наварро
2
Секулич
22
Пинеда
21
Герберс
11
Гутьеррес
8
Мюллер
22
Теран
36
44
Слонина
93
23
23
Фарси
23
Фарси
23
10
Моррис
6
Артур
6
Артур
10
Моррис
11
Диас
7
7
11
Диас
11
Этьенн
13
13
11
Этьенн
2
Секулич
3
3
2
Секулич
93
10
Шакири
10
Шакири
93
36
4
Эспиноса
4
Эспиноса
36
11
Гутьеррес
22
Дуран
22
Дуран
11
Гутьеррес
Остались в запасе
Коламбус
Чикаго Файр
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
27
Kendall Burks
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ОП
18
Spencer Richey
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ОП
18
Spencer Richey
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Коламбус - Чикаго Файр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Чикаго Файр
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+