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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Йерв
Одд - Йерв: обзор матча 04 сентября 2022
Одд
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
2 : 1
Завершен
Йерв
7'
A. Diomandé
42'
О. Бьортуфт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Йерв
Желтая карточка
К. Валлем
90'
+4
Замена
A. Stensrud
️️️️
A. Diomandé
90'
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
J. Svenungsen Skau
72'
69'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
Э. Бренден
69'
Замена
А. Тьеррандсен-Скау
️️️️
М. Вихманн
69'
Замена
М. Угланд
️️️️
Л. Фернандес
48'
Желтая карточка
Л. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
О. Бьортуфт
Пас отдал
В. Хофф
42'
38'
Красная карточка
Э. Тобиас Сандберг
18'
Желтая карточка
H. Bredeli
ГОЛ! 1:0!
A. Diomandé
Пас отдал
Ф. Реннинген Йоргенсен
7'
Замена
J. Svenungsen Skau
️️️️
С. Овусу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
99
Adama Diomandé
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Abel Stensrud
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Йерв
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
2-2-1-5
3
Баккей
4
Бьортуфт
26
Соренсен
15
Хофф
6
Валлем
26
Евтович
21
Хаген
28
Овусу
1
Йоргенсен
99
4-5
1
2
Вихне
22
19
5
Сандберг
6
Вихманн
10
Фернандес
15
Бренден
6
Норхейм
11
Хаканс
28
Овусу
7
7
28
Овусу
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
99
9
9
99
6
Вихманн
37
Тьеррандсен-Скау
37
Тьеррандсен-Скау
6
Вихманн
15
Бренден
17
17
15
Бренден
10
Фернандес
18
Угланд
18
Угланд
10
Фернандес
Остались в запасе
Одд
Йерв
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Остались в запасе
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
11
Феликс Шретер
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Одд - Йерв
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
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2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
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2019.01.27 18:22
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