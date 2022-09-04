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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Виборг
Оденсе - Виборг: обзор матча 04 сентября 2022
Оденсе
04.09.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Виборг
32'
Б. Кадрии
66'
Ж. Грот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Виборг
Замена
M. Fenger
️️️️
Б. Кадрии
86'
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
82'
Замена
А. Муколли
️️️️
И. Жебали
81'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
76'
74'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
74'
Замена
Э. Ахури
️️️️
И. Саид
66'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Грот
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Ф. Тонгия
64'
53'
Желтая карточка
И. Саид
ГОЛ! 1:0!
Б. Кадрии
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
29
Аске Адельгор
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
1
Мартин Хансен
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
8
Аласана Манне
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЛВ
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
99
Элиас Ахури
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
3-3-5
6
Тверсков
3
29
Адельгор
8
Гигович
10
Тонгия
29
Фрекьяер-Йенсен
1
Хансен
4
11
Жебали
9
Кадрии
2
Микельсон
4-1-3-1-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
13
Греннинг
21
Лонвейк
8
Леманс
6
Бонде
19
Саид
31
Грот
10
Тонгия
21
Трандарсон
21
Трандарсон
10
Тонгия
11
Жебали
98
Муколли
98
Муколли
11
Жебали
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Хорнеман
11
Хорнеман
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Кадрии
9
9
9
Кадрии
19
Саид
99
Ахури
99
Ахури
19
Саид
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
Остались в запасе
Оденсе
Виборг
27
Magnus Nielsen
ВР
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
20
Каспер Килерих
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Оденсе - Виборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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