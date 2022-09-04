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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Оуд-Хеверли
Андерлехт - Оуд-Хеверли: обзор матча 04 сентября 2022
Андерлехт
04.09.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
85'
Ф. Силва
19'
Й. Дагур Торстейнссон
74'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Оуд-Хеверли
ГОЛ! 1:2!
Ф. Силва
85'
81'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
И. Абдулразак
️️️️
А. Диавара
78'
Замена
М. Кана
️️️️
Л. Рафаэлов
78'
74'
ГОЛ! 0:2!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
М. Мертенс
73'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
М. Гонсалес
73'
Замена
Й. Дом
️️️️
К. Малинов
Желтая карточка
Ф. Силва
61'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
56'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Х. Делкруа
56'
54'
Желтая карточка
К. Малинов
Желтая карточка
А. Диавара
43'
19'
ГОЛ! 0:1!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
М. Аль-Тамари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
21
Ишак Абдулразак
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
4-1-1-4
1
ван Кромбрадж
29
Худт
62
Мурильо
27
Садики
3
Делкруа
24
Диавара
11
Рафаэлов
6
Дебаст
10
Айт Эль-Хадж
94
Эспозито
21
Силва
3-2-5
77
Кожокару
28
Плетинкс
24
Де Норре
37
Мендиль
11
Аль-Тамари
33
Малинов
33
Мертенс
27
Патрис
15
Уедраого
23
Торстейнссон
9
Гонсалес
3
Делкруа
14
Вертонген
14
Вертонген
3
Делкруа
11
Рафаэлов
55
Кана
55
Кана
11
Рафаэлов
24
Диавара
21
Абдулразак
21
Абдулразак
24
Диавара
10
Айт Эль-Хадж
18
Ашимеру
18
Ашимеру
10
Айт Эль-Хадж
9
Гонсалес
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
9
Гонсалес
23
Торстейнссон
77
Вльетинк
77
Вльетинк
23
Торстейнссон
33
Малинов
6
Дом
6
Дом
33
Малинов
Остались в запасе
Андерлехт
Оуд-Хеверли
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Андерлехт - Оуд-Хеверли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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