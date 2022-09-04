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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Райо Вальекано
Осасуна - Райо Вальекано: обзор матча 04 сентября 2022
Осасуна
04.09.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
54'
А. Орос
90'
Р. Гарсия
75'
Ф. Лежен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Райо Вальекано
ГОЛ! 2:1!
Р. Гарсия
90'
Желтая карточка
У. Гарсия
83'
82'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
81'
75'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лежен
72'
Замена
С. Комесанья
️️️️
О. Валентин
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Авила
72'
60'
Желтая карточка
А. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
А. Орос
Пас отдал
Д. Брашанац
54'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Л. Торро
53'
49'
Желтая карточка
П. Сисс
46'
Замена
И. Палазон
️️️️
С. Санчес
Желтая карточка
Х. Крус
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
21
Пабло Муньос
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эррера
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
17
Будимир
6
Авила
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
24
Катена
11
Гарсия
23
Валентин
6
Сисс
25
Санчес
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
6
Авила
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Авила
6
Торро
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Торро
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
23
Валентин
14
Комесанья
14
Комесанья
23
Валентин
25
Санчес
7
Палазон
7
Палазон
25
Санчес
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
Остались в запасе
Осасуна
Райо Вальекано
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Эз Абде
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
21
Пабло Муньос
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Эз Абде
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
21
Пабло Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Райо Вальекано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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