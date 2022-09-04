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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Славия
Словацко - Славия: обзор матча 04 сентября 2022
Словацко
04.09.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Славия
1'
М. Доски
74'
Л. Провод (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Славия
90'
+8
Желтая карточка
М. Усор
Замена
П. Шимко
️️️️
П. Рейнберк
90'
+3
84'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
Л. Масопуст
84'
Замена
Эвертон
️️️️
С. Тецл
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Михалик
79'
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Томич
79'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Провод
Желтая карточка
М. Кадлец
73'
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Петржела
61'
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Травник
61'
59'
Замена
О. Лингр
️️️️
Э. Сантос
46'
Замена
М. Усор
️️️️
И. Шранц
ГОЛ! 1:0!
М. Доски
Пас отдал
М. Петржела
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
14
Мерчас Доски
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
11
Милан Петржела
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
39
Давид Юрасек
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Мозес Усор
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
3-2-4-1
1
Нгуйен
23
Рейнберк
6
Хофманн
14
Доски
3
Кадлец
27
Томич
11
Петржела
20
Хавлик
28
Даничек
10
Травник
17
Михалик
3-3-2-2
30
Мандоус
3
Голеш
33
Качараба
3
Сантос
8
Масопуст
23
Шевчик
39
Юрасек
99
Олаинка
17
Провод
26
Шранц
11
Тецл
23
Рейнберк
4
Шимко
4
Шимко
23
Рейнберк
11
Петржела
95
Хользер
95
Хользер
11
Петржела
27
Томич
99
Синявский
99
Синявский
27
Томич
10
Травник
21
Кохут
21
Кохут
10
Травник
17
Михалик
27
Вехета
27
Вехета
17
Михалик
8
Масопуст
4
Тьехи
4
Тьехи
8
Масопуст
3
Сантос
32
Лингр
32
Лингр
3
Сантос
11
Тецл
32
Эвертон
32
Эвертон
11
Тецл
26
Шранц
8
Усор
8
Усор
26
Шранц
Остались в запасе
Словацко
Славия
30
Томаш Фристак
ВР
91
Ян Калабишка
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
91
Ян Калабишка
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Словацко - Славия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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