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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сеара
Фламенго - Сеара: обзор матча 04 сентября 2022
Фламенго
04.09.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Сеара
53'
Г. Барбоза
45'
Жо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Сеара
90'
+4
Желтая карточка
З. Роберто
Вторая желтая
Г. Барбоза
90'
+4
90'
Желтая карточка
J. Ricardo
87'
Желтая карточка
Вина
87'
Замена
J. Vásquez
️️️️
Лима
87'
Замена
З. Роберто
️️️️
Вина
Желтая карточка
Педро
85'
82'
Желтая карточка
Ричард
Замена
М. Франка
️️️️
Э. Пульгар
80'
80'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Ричардсон
Желтая карточка
Айртон
66'
62'
Красная карточка
Жо
61'
Желтая карточка
Н. Параиба
ГОЛ! 1:1!
Г. Барбоза
53'
51'
Замена
Л. Рибейро
️️️️
Мессиас
Замена
Педро
️️️️
Мариньо
46'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Г. Варела
46'
Замена
А. Видаль
️️️️
В. Уго
46'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Диего
46'
Желтая карточка
Г. Барбоза
45'
+3
45'
ГОЛ! 0:1!
Жо
Пас отдал
С. Мендоса
35'
Желтая карточка
G. Lacerda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Виктор Уго
АП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
26
Ричардсон
ОП
25
Ричард
ОП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Педро
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
1
Richard
ЦФ
4-1-3-2
23
Сантос
6
Айртон
4
Перейра
4
Луис
2
Варела
5
Пульгар
30
Уго
10
Диего
7
Мариньо
7
Эвертон
9
Барбоза
2-2-2-5
24
Мессиас
91
Пачеко
26
Ричардсон
25
Ричард
45
Лима
29
Вина
7
Мендоса
21
Жо
15
2
Параиба
1
2
Варела
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
2
Варела
30
Уго
23
Видаль
23
Видаль
30
Уго
10
Диего
10
Рибейро
10
Рибейро
10
Диего
7
Мариньо
9
Педро
9
Педро
7
Мариньо
5
Пульгар
26
Франка
26
Франка
5
Пульгар
24
Мессиас
14
Рибейро
14
Рибейро
24
Мессиас
29
Вина
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
29
Вина
45
Лима
95
95
45
Лима
26
Ричардсон
88
Собрал
88
Собрал
26
Ричардсон
Остались в запасе
Фламенго
Сеара
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
44
Маркос Виктор
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Фламенго - Сеара
3
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
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