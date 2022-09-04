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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Лорьян
Аяччо - Лорьян: обзор матча 04 сентября 2022
Аяччо
04.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 1
Завершен
Лорьян
51'
Д. Уаттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Лорьян
Желтая карточка
М. Юсуфф
90'
+4
83'
Замена
Д. Йонгва
️️️️
Т. Моффи
83'
Замена
️️️️
Д. Уаттара
71'
Замена
И. Бонке
️️️️
Т. Ле Бри
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
М. Эль-Идрисси
70'
Замена
В. Марчетти
️️️️
К. Лячи
70'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
68'
63'
Замена
С. Диарра
️️️️
И. Коне
Замена
С. Баяла
️️️️
Р. Нури
58'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Ж. Боту
58'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уаттара
Пас отдал
Э. Ле Фе
Желтая карточка
У. Гонсалес
47'
Желтая карточка
Р. Нури
38'
35'
Желтая карточка
И. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Жан Боту
ЛВ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-2-3-1
1
Лерой
5
Диалло
21
Гонсалес
5
Видаль
20
Юсуфф
6
Мангани
20
Лячи
17
Спадануда
11
Боту
7
Нури
9
Эль-Идрисси
4-1-1-2-2
38
Мвого
24
Калюлю
15
Лапорт
3
Тальби
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
11
Уаттара
11
Ле Бри
28
Коне
9
Моффи
20
Лячи
4
Марчетти
4
Марчетти
20
Лячи
11
Боту
7
Тузгар
7
Тузгар
11
Боту
7
Нури
11
Баяла
11
Баяла
7
Нури
9
Эль-Идрисси
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
9
Эль-Идрисси
9
Моффи
13
Йонгва
13
Йонгва
9
Моффи
11
Ле Бри
8
Бонке
8
Бонке
11
Ле Бри
28
Коне
25
Диарра
25
Диарра
28
Коне
Остались в запасе
Аяччо
Лорьян
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Жюльен Понко
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Жюльен Понко
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Статистика матча Аяччо - Лорьян
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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