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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Янг Бойз
Санкт-Галлен - Янг Бойз: обзор матча 04 сентября 2022
Санкт-Галлен
04.09.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Янг Бойз
54'
Д. Гиндо
62'
С. Зесигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Янг Бойз
Замена
М. Маглица
️️️️
П. Суттер
81'
76'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Ф. Угринич
72'
Вторая желтая
С. Зесигер
71'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Ш. Ниасс
71'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Иттен
Желтая карточка
Д. Гиндо
69'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Ч. Аколо
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
С. Зесигер
Пас отдал
Ф. Угринич
ГОЛ! 1:0!
Д. Гиндо
Пас отдал
К. Витциг
54'
47'
Желтая карточка
С. Зесигер
28'
Желтая карточка
С. Иттен
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
28'
28'
Замена
Л. Бенито
️️️️
В. Сьерро
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Ф. Шуберт
22'
21'
Красная карточка
У. Гарсия
Желтая карточка
К. Витциг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Санкт-Галлен
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
2-5-1-2
1
Зиги
27
Гиндо
20
Стержиу
4
Стильхарт
16
Гертлер
88
Квинтийя
7
Витциг
6
Суттер
21
Гуйемено
10
Шуберт
77
Аколо
4-4-2
16
фон Бальмус
27
Рюгг
5
Камара
15
Зесигер
25
Гарсия
19
Ниасс
23
Угринич
32
Ридер
4
Сьерро
12
Элиа
10
Иттен
6
Суттер
6
Маглица
6
Маглица
6
Суттер
10
Шуберт
81
Фон Мос
81
Фон Мос
10
Шуберт
77
Аколо
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
77
Аколо
19
Ниасс
13
Нгамале
13
Нгамале
19
Ниасс
4
Сьерро
23
Бенито
23
Бенито
4
Сьерро
23
Угринич
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
23
Угринич
10
Иттен
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Иттен
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Янг Бойз
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Санкт-Галлен - Янг Бойз
3
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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