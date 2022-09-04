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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Фамаликан
Портимоненси - Фамаликан: обзор матча 04 сентября 2022
Портимоненси
04.09.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 0
Завершен
Фамаликан
65'
Педрао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Фамаликан
83'
Замена
А. Симойш
️️️️
З. Юссуф
Замена
Эвертон
️️️️
Б. Рочес
80'
72'
Замена
Р. Фонте
️️️️
П. Бразау
72'
Замена
Й. Кадис
️️️️
А. Мильян
66'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Ж. Кадиль
ГОЛ! 1:0!
Педрао
Пас отдал
Ф. Релваш
65'
Желтая карточка
Р. Гомеш
61'
50'
Желтая карточка
С. Коломбатто
Желтая карточка
М. Сек
49'
48'
Желтая карточка
З. Юссуф
Желтая карточка
Ф. Релваш
38'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
П. Са
32'
Желтая карточка
В. Жуниор
31'
Желтая карточка
Педрао
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
20
Клисман
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
18
Фахд Муфи
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Фамаликан
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Педру Бразау
АП
1
Луис Жуниор
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Портимоненси
1
Берке Эзер
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
95
Théo Fonseca
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
3-1-2-1-4
44
Педрао
44
Релваш
24
Сек
21
Са
20
Клисман
28
Жоку
93
Жуниор
18
Муфи
23
Накамура
35
Рочес
20
4-1-1-1-4
2
де ла Фуэнте
4
Михай
28
Лима
5
Риччели
11
Коломбатто
28
Юссуф
20
Бразау
7
Родригес
9
Мильян
28
Кадиль
1
Жуниор
35
Рочес
7
Эвертон
7
Эвертон
35
Рочес
21
Са
70
Гомеш
70
Гомеш
21
Са
28
Кадиль
74
Моура
74
Моура
28
Кадиль
28
Юссуф
8
Симойш
8
Симойш
28
Юссуф
9
Мильян
29
Кадис
29
Кадис
9
Мильян
20
Бразау
17
Фонте
17
Фонте
20
Бразау
Остались в запасе
Портимоненси
Фамаликан
1
Берке Эзер
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
95
Théo Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
95
Théo Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Портимоненси - Фамаликан
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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