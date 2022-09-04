Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Ингулец
Черноморец - Ингулец: обзор матча 04 сентября 2022
Черноморец
04.09.2022, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ингулец
66'
М. Джеймс
33'
Е. Запорожец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Ингулец
83'
Замена
М. Марусич
️️️️
Е. Запорожец
82'
Желтая карточка
В. Одарюк
ГОЛ! 1:1!
М. Джеймс
Пас отдал
С. Политыло
66'
Желтая карточка
М. Брагару
63'
Замена
О. Кузык
️️️️
В. Наумец
59'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Р. Фили
59'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Д. Юсов
52'
33'
ГОЛ! 0:1!
Е. Запорожец
Желтая карточка
Д. Юсов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
45
Максим Брагару
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
11
Maksym Yermolenko
ЦФ
28
Реалдо Фили
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Сергей Ченбай
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
33
Дмитрий Нагиев
ЦФ
23
Александр Кучеренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
55
Сергей Суханов
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
25
Максим Войтиховский
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
Ингулец
25
Данил Кучер
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
14
Максим Марусич
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
2-4-4
1
Непогодов
33
Селин
13
Салюк
4
Джеймс
89
Политыло
28
Юсов
45
Брагару
11
10
Плакса
9
Наумец
28
Фили
2-5
12
Паламарчук
21
Ченбай
21
Клименко
28
Коробенко
23
Кучеренко
33
Нагиев
5
Запорожец
10
Козак
28
Юсов
14
Кравченко
14
Кравченко
28
Юсов
9
Наумец
17
Кузык
17
Кузык
9
Наумец
28
Фили
20
Гладкий
20
Гладкий
28
Фили
5
Запорожец
14
Марусич
14
Марусич
5
Запорожец
Остались в запасе
Черноморец
Ингулец
30
Данил Варакута
ВР
55
Сергей Суханов
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЦП
25
Максим Войтиховский
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
25
Данил Кучер
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
55
Сергей Суханов
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЦП
25
Максим Войтиховский
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Черноморец - Ингулец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Ингулец
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+