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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Вестерло
Антверпен - Вестерло: обзор матча 04 сентября 2022
Антверпен
04.09.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Вестерло
33'
В. Янссен (П)
50'
К. Миеси
82'
А. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Вестерло
Замена
Ф. Арун
️️️️
А. Юсуф
90'
87'
Желтая карточка
М. Де Куйпер
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Й. Батай
85'
84'
Желтая карточка
К. Ваэзен
Замена
Б. Нсимба
️️️️
К. Миеси
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Валенсия
Пас отдал
В. Янссен
82'
77'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Д. Нене
77'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Л. Фостер
76'
Замена
Р. Тагир
️️️️
Б. Рейнолдс
Замена
А. Валенсия
️️️️
К. Стенгс
76'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Ю. Эккеленкамп
76'
71'
Замена
Х. Акбунар
️️️️
Т. Диркс
71'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Р. Нойштедтер
ГОЛ! 2:0!
К. Миеси
Пас отдал
Ю. Эккеленкамп
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Янссен
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Рубин Сигерс
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
77
Бруни Нсимба
ЦФ
Вестерло
28
Равиль Тагир
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бутез
23
Винс
51
Пачо
23
Алдервейрелд
25
Батай
80
Юсуф
23
Миеси
32
Эккеленкамп
18
Геркенс
14
Стенгс
14
Янссен
2-1-4-3
26
Болат
14
Рейнолдс
2
Пердикицци
33
Нойштедтер
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
29
Де Куйпер
23
Сигерс
45
Нене
55
Диркс
9
Фостер
32
Эккеленкамп
44
Наингголан
44
Наингголан
32
Эккеленкамп
25
Батай
2
Де Лат
2
Де Лат
25
Батай
80
Юсуф
38
Арун
38
Арун
80
Юсуф
14
Стенгс
14
Валенсия
14
Валенсия
14
Стенгс
23
Миеси
77
Нсимба
77
Нсимба
23
Миеси
14
Рейнолдс
28
Тагир
28
Тагир
14
Рейнолдс
9
Фостер
19
Фикселлес
19
Фикселлес
9
Фостер
55
Диркс
7
Акбунар
7
Акбунар
55
Диркс
33
Нойштедтер
25
Ветокеле
25
Ветокеле
33
Нойштедтер
45
Нене
17
Ваэзен
17
Ваэзен
45
Нене
Остались в запасе
Антверпен
Вестерло
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Антверпен - Вестерло
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
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