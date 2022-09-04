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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Палмейрас
Брагантино - Палмейрас: обзор матча 04 сентября 2022
Брагантино
04.09.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 2
Завершен
Палмейрас
25'
Л. Кандидо
35'
Артур
45+4'
Клейтон (АГ)
71'
М. Мерентьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Палмейрас
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Артур
90'
+5
Желтая карточка
Адерлан
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
З. Рафаэль
87'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
Замена
Соррисо
️️️️
Рамирес
81'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Л. Эвангелиста
81'
71'
ГОЛ! 2:2!
М. Мерентьель
Пас отдал
Луан
67'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
Г. Скарпа
67'
Замена
М. Мерентьель
️️️️
Табата
61'
Замена
Г. Менино
️️️️
Э. Атуэста
60'
Замена
Дуду
️️️️
Уэсли
60'
Замена
Рони
️️️️
Х. Мануэль Лопес
Желтая карточка
Л. Кандидо
58'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
53'
Замена
Хелиньо
️️️️
Йоран
46'
45'
+4
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Клейтон
ГОЛ! 2:0!
Артур
Пас отдал
Алеррандро
35'
34'
Желтая карточка
Э. Атуэста
ГОЛ! 1:0!
Л. Кандидо
Пас отдал
Адерлан
25'
Желтая карточка
Артур
20'
16'
Желтая карточка
Уэсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
19
Йоран
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
13
Луан
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
8
Данило
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
10
Табата
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
99
Мигел
АП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Хелиньо
ПВ
30
Лукао
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
4-3-1-3
36
Кандидо
3
Ортис
4
Натан
13
Адерлан
7
Рамирес
19
Йоран
30
Эвангелиста
37
Артур
9
Алеррандро
31
1
Клейтон
3-2-3-2
1
Вевертон
12
Майке
13
Кушчевич
13
Луан
20
Атуэста
8
Данило
10
Табата
10
Скарпа
21
Уэсли
12
Вандерлан
42
Лопес
30
Эвангелиста
25
Пракседес
25
Пракседес
30
Эвангелиста
19
Йоран
11
Хелиньо
11
Хелиньо
19
Йоран
7
Рамирес
7
Соррисо
7
Соррисо
7
Рамирес
37
Артур
34
Уртадо
34
Уртадо
37
Артур
10
Скарпа
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
10
Скарпа
20
Атуэста
25
Менино
25
Менино
20
Атуэста
42
Лопес
33
Рони
33
Рони
42
Лопес
21
Уэсли
92
Дуду
92
Дуду
21
Уэсли
10
Табата
16
Мерентьель
16
Мерентьель
10
Табата
Остались в запасе
Брагантино
Палмейрас
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
77
Брено Лопес
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
77
Брено Лопес
ПВ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Брагантино - Палмейрас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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