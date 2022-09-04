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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Алания
Рубин - Алания: обзор матча 04 сентября 2022
Рубин
04.09.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Алания
51'
В. Лисакович
65'
И. Самошников
82'
И. Машуков (П)
88'
Х. Кочиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Алания
88'
ГОЛ! 2:2!
Х. Кочиев
82'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Машуков
77'
Замена
А. Коротков
️️️️
С. Качмазов
70'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Корян
ГОЛ! 2:0!
И. Самошников
65'
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Дзагоев
64'
56'
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Засеев
56'
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 1:0!
В. Лисакович
51'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Грицаенко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Артур Галоян
АП
77
Аршак Корян
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
4-4-1-1
99
Дюпин
6
Аднан
27
Грицаенко
2
Тесленко
71
Самошников
38
Мусаев
21
Зотов
23
Безруков
66
Дзагоев
17
Горбунов
99
Лисакович
3-2-2-2-1
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
4
Качмазов
13
Засеев
8
Хугаев
80
Хосонов
73
Петров
77
Корян
21
Галоян
14
Машуков
27
Грицаенко
70
Кабутов
70
Кабутов
27
Грицаенко
66
Дзагоев
92
Чуперка
92
Чуперка
66
Дзагоев
13
Засеев
15
Хабалов
15
Хабалов
13
Засеев
4
Качмазов
24
Коротков
24
Коротков
4
Качмазов
77
Корян
11
Чочиев
11
Чочиев
77
Корян
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
Остались в запасе
Рубин
Алания
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Марат Апшацев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Марат Апшацев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Рубин - Алания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Владимир Миневич (Смоленск)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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