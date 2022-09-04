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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Брондбю
Хорсенс - Брондбю: обзор матча 04 сентября 2022
Хорсенс
04.09.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Брондбю
52'
О. Омойджуанфо
63'
С. Хедлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Брондбю
Замена
С. Макиенок
️️️️
Т. Сантос
81'
78'
Замена
А. Слимане
️️️️
Д. Васс
69'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
О. Омойджуанфо
63'
ГОЛ! 0:2!
С. Хедлунд
Замена
С. Айеде
️️️️
Й. Геммер
61'
Желтая карточка
Й. Геммер
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Д. Васс
Желтая карточка
М. Йенсен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
8
Элайджа Джаст
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Брондбю
50
Lucas Ziegler
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
3-3-4
1
29
Гомес
3
Йенсен
29
Сантос
11
Опондо
6
Геммер
11
Сигурдарсон
18
Якобсен
25
Кийлерих
15
Крузе
19
Мусонда
3-4-1-2
30
Миккельсен
19
Гаммельбю
5
Тшиемб
2
Максе
10
Васс
5
Радошевич
7
Валлис
12
Каппис
17
Греве
10
Омойджуанфо
15
Хедлунд
6
Геммер
45
Айеде
45
Айеде
6
Геммер
29
Сантос
24
Макиенок
24
Макиенок
29
Сантос
10
Васс
20
Слимане
20
Слимане
10
Васс
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Хорсенс
Брондбю
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
8
Элайджа Джаст
ПВ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
50
Lucas Ziegler
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
29
Оскар Швартау
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
8
Элайджа Джаст
ПВ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Остались в запасе
50
Lucas Ziegler
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
29
Оскар Швартау
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Хорсенс - Брондбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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