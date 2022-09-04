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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Арука
Каза Пиа - Арука: обзор матча 04 сентября 2022
Каза Пиа
04.09.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 0
Завершен
Арука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Арука
Желтая карточка
V. Fernandes
90'
+1
87'
Замена
Я. Мозес
️️️️
И. Соро
87'
Замена
Б. Милованов
️️️️
Т. Эшгайю
Замена
Л. Натель
️️️️
Куни
78'
Замена
Ф. Варела
️️️️
Н. Золотич
78'
Замена
Клейтон
️️️️
Р. Мартинс
70'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Нето
70'
70'
Замена
М. Силла
️️️️
Арсениу
69'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Руис
Желтая карточка
Р. Бару
65'
62'
Замена
Антони
️️️️
Р. Мухика
Замена
Р. Бару
️️️️
А. Тайра
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
6
Нето
ЦП
15
Леонарду Лелу
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
10
Куни
ЦФ
77
Савиур Годвин
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Арука
6
Куарежма
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
8
Арсениу
ПВ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
43
Витиньо
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Богдан Милованов
ЦФ
11
Антони
ЦФ
3-4-3
33
30
13
44
Золотич
42
Соарес
6
Нето
15
Лелу
6
Тайра
77
Годвин
10
Куни
9
Мартинс
3-5-1-2
6
Куарежма
13
Бассо
3
Опоку
28
Эшгайю
8
Симао
30
Букия
10
Руис
19
Соро
8
Арсениу
19
Мухика
1
Зубас
44
Золотич
15
Варела
15
Варела
44
Золотич
6
Нето
88
Брайс
88
Брайс
6
Нето
6
Тайра
28
Бару
28
Бару
6
Тайра
9
Мартинс
90
Клейтон
90
Клейтон
9
Мартинс
10
Куни
19
Натель
19
Натель
10
Куни
19
Соро
17
Мозес
17
Мозес
19
Соро
10
Руис
43
Витиньо
43
Витиньо
10
Руис
8
Арсениу
2
Силла
2
Силла
8
Арсениу
28
Эшгайю
19
Милованов
19
Милованов
28
Эшгайю
19
Мухика
11
Антони
11
Антони
19
Мухика
Остались в запасе
Каза Пиа
Арука
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Педру Морейра
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
Остались в запасе
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Педру Морейра
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Каза Пиа - Арука
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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