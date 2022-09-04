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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Интернасьонал
Коринтианс - Интернасьонал: обзор матча 04 сентября 2022
Коринтианс
04.09.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 2
Завершен
Интернасьонал
13'
Ф. Бальбуэна
19'
Ю. Алберто
1'
Алемао
67'
А. Патрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Интернасьонал
88'
Замена
L.
️️️️
Вандерсон
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
81'
Замена
М. Витал
️️️️
Г. Силва
75'
74'
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
67'
ГОЛ! 2:2!
А. Патрик
Пас отдал
Рене
65'
Замена
П. Энрике
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
В. Кантильо
64'
64'
Замена
Эденилсон
️️️️
Д. Кардозо
Замена
В. Кантильо
️️️️
Рамиро
56'
Замена
Рони
️️️️
Жулиано
56'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Р. Рамуш
56'
47'
Замена
А. Патрик
️️️️
К. де Пена
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Фагнер
46'
34'
Желтая карточка
К. де Пена
ГОЛ! 2:1!
Ю. Алберто
19'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бальбуэна
Пас отдал
Жил
13'
9'
Желтая карточка
Даниэл
1'
ГОЛ! 0:1!
Алемао
Пас отдал
Маурисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
17
Рамиро
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
26
Эстевао
АП
10
Алан Патрик
АП
31
Braian Romero
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кассио
6
Сантос
2
Бальбуэна
4
Жил
23
Фагнер
15
Вера
17
Рамиро
10
Гедес
20
Жулиано
19
Силва
9
Алберто
4-1-1-1-3
42
Даниэл
14
Бустос
25
Меркадо
44
Витао
6
Рене
6
Габриэль
5
Кардозо
14
де Пена
94
Вандерсон
9
Алемао
18
Маурисио
23
Фагнер
2
Рамуш
2
Рамуш
23
Фагнер
Рамуш
4
Мендес
4
Мендес
Рамуш
17
Рамиро
30
Кантильо
30
Кантильо
17
Рамиро
20
Жулиано
70
Рони
70
Рони
20
Жулиано
19
Силва
10
Витал
10
Витал
19
Силва
5
Кардозо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
5
Кардозо
14
де Пена
10
Патрик
10
Патрик
14
де Пена
9
Алемао
31
31
9
Алемао
18
Маурисио
7
Энрике
7
Энрике
18
Маурисио
94
Вандерсон
28
28
94
Вандерсон
Остались в запасе
Коринтианс
Интернасьонал
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Эстевао
АП
7
Давид
ЛВ
11
Тайсон
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Эстевао
АП
7
Давид
ЛВ
11
Тайсон
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Коринтианс - Интернасьонал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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