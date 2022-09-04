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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панетоликос
Атромитос - Панетоликос: обзор матча 04 сентября 2022
Атромитос
04.09.2022, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Панетоликос
50'
Д. Ротариу
33'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Панетоликос
85'
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
Н. Даго
Желтая карточка
Д. Ротариу
84'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
84'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Х. Муньис
80'
72'
Замена
Д. Хухумис
️️️️
И. Хадзитеодоридис
72'
Замена
Г. Лиавас
️️️️
К. Апостолакис
64'
Желтая карточка
К. Апостолакис
58'
Замена
Д. Коловос
️️️️
Л. Шенгелия
ГОЛ! 1:1!
Д. Ротариу
Пас отдал
А. Кюн
50'
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Карелис
Пас отдал
Д. Флорес
Желтая карточка
А. Кюн
25'
21'
Желтая карточка
С. Младен
16'
Желтая карточка
И. Хадзитеодоридис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Хуан Муньис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панетоликос
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Панетоликос
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
2-2-1-5
28
Де Бок
28
Кечрида
30
Кюн
10
Муньис
7
Ротариу
10
Гонсалес
1
Янниотис
9
Робай
9
Кьяртанссон
15
4-2-5
12
Хадзитеодоридис
13
Корнелиус
5
Младен
2
Апостолакис
10
Дуарте
27
Шенгелия
4
Ларссон
99
Анестис
80
Карелис
10
Даго
20
Флорес
10
Муньис
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
10
Муньис
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
2
Апостолакис
54
Лиавас
54
Лиавас
2
Апостолакис
10
Даго
17
Мартенссон
17
Мартенссон
10
Даго
27
Шенгелия
22
Коловос
22
Коловос
27
Шенгелия
12
Хадзитеодоридис
3
Хухумис
3
Хухумис
12
Хадзитеодоридис
Остались в запасе
Атромитос
Панетоликос
35
Марко Марич
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Остались в запасе
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Атромитос - Панетоликос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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2
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3
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2
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2024.05.02 13:27
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
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2024.05.03 08:35
2
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Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
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Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
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2025.06.22 11:53
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2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
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