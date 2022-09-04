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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
Халл Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 сентября 2022
Халл Сити
04.09.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
20'
О. МакБарни
75'
С. Берге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Э. Джонс
77'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
О. Туфан
77'
75'
ГОЛ! 0:2!
С. Берге
Пас отдал
И. Ндиайе
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Р. Вудс
69'
Замена
Т. Смит
️️️️
К. Элдер
69'
69'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. МакБарни
58'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
29'
Замена
К. Бешам
️️️️
М. Лоу
20'
ГОЛ! 0:1!
О. МакБарни
Пас отдал
М. Лоу
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Б. Тетти
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
4-1-3-2
13
Ингрэм
2
Фигейреду
24
Гривз
5
Джонс
2
Койл
27
Слатер
20
Элдер
11
Туфан
18
Вудс
30
Тетти
19
Эступиньян
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
15
Ахмедходжич
32
Балдок
16
Берге
3
Лоу
7
Ндиайе
20
Дойл
10
Норвуд
9
МакБарни
5
Джонс
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
5
Джонс
18
Вудс
14
Сери
14
Сери
18
Вудс
11
Туфан
10
Пелкас
10
Пелкас
11
Туфан
30
Тетти
47
Лонгман
47
Лонгман
30
Тетти
20
Элдер
29
Смит
29
Смит
20
Элдер
3
Лоу
6
Бешам
6
Бешам
3
Лоу
9
МакБарни
10
Брюстер
10
Брюстер
9
МакБарни
Остались в запасе
Халл Сити
Шеффилд Юнайтед
1
Натан Бакстер
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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