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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Баник
Градец-Кралове - Баник: обзор матча 04 сентября 2022
Градец-Кралове
04.09.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Баник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Баник
Желтая карточка
M. Reichl
90'
+4
90'
Желтая карточка
Э. Шехич
Замена
П. Рыбичка
️️️️
С. Гаразим
84'
Желтая карточка
В. Смрз
82'
Желтая карточка
С. Гаразим
79'
Замена
O. Ševčík
️️️️
Я. Рада
75'
73'
Замена
Э. Шехич
️️️️
Д. Ндефе
66'
Желтая карточка
Л. Такакш
Замена
С. Гаразим
️️️️
Д. Васулин
65'
Замена
Я. Кучера
️️️️
М. Труса
65'
62'
Желтая карточка
J. Fleisman
Красная карточка
Ф. Новотны
56'
26'
Желтая карточка
Д. Лишка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
5
Филип Чихак
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Смрз
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Баник
27
Давид Лишка
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
22
Robert Mišković
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Баник
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
2-5-1-3
5
Чихак
39
Клима
29
Габриэль
16
Кодеш
23
Рада
28
Кубала
42
Смрз
11
Ринеш
15
Васулин
12
46
Труса
3-2-4-2
17
25
2
Ндефе
27
Лишка
22
Такакш
26
Калоц
19
Бухта
11
Кузманович
22
23
Клима
0
23
Рада
19
19
23
Рада
15
Васулин
2
Гаразим
2
Гаразим
15
Васулин
46
Труса
28
Кучера
28
Кучера
46
Труса
Гаразим
7
Рыбичка
7
Рыбичка
Гаразим
2
Ндефе
44
Шехич
44
Шехич
2
Ндефе
Остались в запасе
Градец-Кралове
Баник
1
Patrik Vízek
ВР
16
Филип Новотны
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
16
Филип Новотны
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
Остались в запасе
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Градец-Кралове - Баник
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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