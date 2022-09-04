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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Маритиму
Санта-Клара - Маритиму: обзор матча 04 сентября 2022
Санта-Клара
04.09.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 5 тур
2 : 1
Завершен
Маритиму
50'
Аллано (П)
60'
М. Баби
36'
Хадаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Маритиму
90'
+9
Желтая карточка
R. Brito
Желтая карточка
А. Карвальо
90'
+3
Замена
К. Тассано
️️️️
П. Санья
86'
Желтая карточка
К. Боатенг
77'
Замена
К. Тагава
️️️️
М. Баби
71'
Замена
А. Карвальо
️️️️
Адриано
71'
67'
Замена
R. Brito
️️️️
D. Mendes
67'
Замена
А. Сарсана
️️️️
Хадаш
ГОЛ! 2:1!
М. Баби
Пас отдал
Адриано
60'
57'
Желтая карточка
М. Москера
54'
Желтая карточка
Ж. Таго
53'
Красная карточка
А. Видигаль
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Аллано
50'
Замена
Аллано
️️️️
Х. Кинтилья
46'
42'
Пенальти не реализован!
Ж. Таго
36'
ГОЛ! 0:1!
Хадаш
Пас отдал
М. Москера
15'
Желтая карточка
D. Mendes
14'
Замена
М. Москера
️️️️
М. Коста
9'
Замена
Э. Коста
️️️️
П. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
20
Адриано
ЦП
37
Рилдо
АП
11
Габриэл Силва
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Санта-Клара
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
10
Андрезинью
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Маритиму
45
Фабиу Шина
ЛЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
3-1-1-4
99
3
Боатенг
95
Санья
6
Кинтилья
20
Адриано
37
Рилдо
11
Силва
23
Энрике
8
Бобсин
17
Баби
3-2-1-2
55
Силва
4
Коста
2
Винк
87
Коста
66
8
Хадаш
7
Видигаль
24
Морено
95
Таго
95
Санья
17
Тассано
17
Тассано
95
Санья
20
Адриано
8
Карвальо
8
Карвальо
20
Адриано
6
Кинтилья
2
Аллано
2
Аллано
6
Кинтилья
17
Баби
11
Тагава
11
Тагава
17
Баби
66
8
8
66
4
Коста
3
Москера
3
Москера
4
Коста
8
Хадаш
11
Сарсана
11
Сарсана
8
Хадаш
24
Морено
12
Коста
12
Коста
24
Морено
Остались в запасе
Санта-Клара
Маритиму
10
Андрезинью
ЦП
35
Педро Бикальо
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
45
Фабиу Шина
ЛЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
10
Андрезинью
ЦП
35
Педро Бикальо
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
45
Фабиу Шина
ЛЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Санта-Клара - Маритиму
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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