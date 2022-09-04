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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАС
АЕК - ПАС: обзор матча 04 сентября 2022
АЕК
04.09.2022, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
39'
О. Пинеда
87'
Н. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ПАС
ГОЛ! 2:0!
Н. Амрабат
87'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
О. Пинеда
82'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
80'
76'
Замена
А. Стамателопулос
️️️️
К. Росеро
Замена
Н. Амрабат
️️️️
С. Цубер
76'
Замена
П. Манталос
️️️️
М. Гачинович
71'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Д. Шиманьски
70'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
С. Араухо
70'
56'
Замена
Д. Ринстра
️️️️
А. Лиасос
Желтая карточка
Д. Шиманьски
40'
ГОЛ! 1:0!
О. Пинеда
Пас отдал
М. Гачинович
39'
28'
Желтая карточка
Г. Памлидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
ПАС
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
23
Дан Ринстра
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦП
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Станкович
12
Рота
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
21
Вида
16
Йонссон
7
Цубер
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
21
Араухо
3-1-5
64
Сулис
30
Сория
5
Эррамуспе
77
Киакос
6
Карахалиос
8
Лиасос
6
Пантелакис
7
Росеро
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
25
Пинеда
5
Мохаммади
5
Мохаммади
25
Пинеда
4
Шиманьски
17
Элиассон
17
Элиассон
4
Шиманьски
8
Гачинович
20
Манталос
20
Манталос
8
Гачинович
21
Араухо
99
Гарсия
99
Гарсия
21
Араухо
7
Цубер
39
Амрабат
39
Амрабат
7
Цубер
8
Лиасос
23
Ринстра
23
Ринстра
8
Лиасос
7
Росеро
16
Стамателопулос
16
Стамателопулос
7
Росеро
Остались в запасе
АЕК
ПАС
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
Остались в запасе
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча АЕК - ПАС
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
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