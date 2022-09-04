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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 04 сентября 2022
Крылья Советов
04.09.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
79'
И. Дивеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
Замена
В. Шитов
️️️️
Р. Ежов
90'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Р. Евгеньев
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
И. Дивеев
Пас отдал
Х. Медина
Желтая карточка
Г. Зотов
74'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
71'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Ю. Горшков
71'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Соколов
71'
70'
Замена
И. Обляков
️️️️
Мойзес
70'
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Чалов
54'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Карраскаль
Желтая карточка
М. Глушенков
50'
50'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
Желтая карточка
Р. Евгеньев
47'
23'
Желтая карточка
С. Зделар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЛВ
8
Денис Якуба
ЦП
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
99
Никита Хлусов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ломаев
44
Барач
4
Евгеньев
3
Солдатенков
4
Горшков
23
Бейл
8
Якуба
8
Коваленко
18
Соколов
29
Ежов
10
Глушенков
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
22
Гайич
14
Набабкин
78
Дивеев
27
Мойзес
14
Зделар
5
Мендес
28
Медина
15
Карраскаль
19
Зайнутдинов
63
Чалов
4
Горшков
31
Зотов
31
Зотов
4
Горшков
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
4
Евгеньев
8
Хубулов
8
Хубулов
4
Евгеньев
18
Соколов
9
Пиняев
9
Пиняев
18
Соколов
29
Ежов
73
Шитов
73
Шитов
29
Ежов
15
Карраскаль
19
Ермаков
19
Ермаков
15
Карраскаль
27
Мойзес
10
Обляков
10
Обляков
27
Мойзес
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
99
Никита Хлусов
ЦФ
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
99
Никита Хлусов
ЦФ
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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