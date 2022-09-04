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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Коритиба
Америка Минейро - Коритиба: обзор матча 04 сентября 2022
Америка Минейро
04.09.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Коритиба
31'
П. Габриэл
78'
Матеузиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Коритиба
Желтая карточка
П. Габриэл
79'
ГОЛ! 2:0!
Матеузиньо
Пас отдал
Д. Авелар
78'
77'
Желтая карточка
Т. Андерсон
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Э.
77'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
П. Габриэл
77'
76'
Замена
️️️️
Ф. Даниэл
67'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
А. Мартинес
64'
Замена
Варлей
️️️️
Натанаэл
Замена
М. Бенитес
️️️️
Э. Мартинес
64'
Замена
Але
️️️️
Эвералдо
61'
46'
Замена
R.
️️️️
Эжидио
34'
Желтая карточка
Д. Порфирио
31'
Желтая карточка
А. Манга
ГОЛ! 1:0!
П. Габриэл
Пас отдал
R. Cáceres
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
6
Эммануэль Мартинес
ЦП
17
Матеузиньо
ЦП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Коритиба
33
Диего Порфирио
ЛЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
25
Bernardo
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
16
Але
АП
2
Patric
ЦФ
12
Airton
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
19
Robinho
ЦП
20
Régis
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
3
Marcio Silva
ЦФ
2-2-1-5
27
2
Майдана
6
Мартинес
17
Матеузиньо
7
Педро Габриэл
33
Эдер
19
Энрике
37
Эвералдо
21
Кал
1
Кавичиоли
4-1-2-4
4
Чансельор
4
Кастан
6
Эжидио
33
Порфирио
25
7
Даниэл
11
Манга
9
Мартинес
15
2
Натанаэл
23
Лопес
22
Авелар
22
Авелар
Лопес
37
Эвералдо
16
Але
16
Але
37
Эвералдо
7
Педро Габриэл
11
Азеведо
11
Азеведо
7
Педро Габриэл
19
Энрике
39
Мастриани
39
Мастриани
19
Энрике
6
Мартинес
7
Бенитес
7
Бенитес
6
Мартинес
2
Натанаэл
2
Варлей
2
Варлей
2
Натанаэл
6
Эжидио
19
19
6
Эжидио
9
Мартинес
19
Андерсон
19
Андерсон
9
Мартинес
Остались в запасе
Америка Минейро
Коритиба
2
Patric
ЦФ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
22
Габриэл
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
20
Régis
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
2
Patric
ЦФ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
20
Régis
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Америка Минейро - Коритиба
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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