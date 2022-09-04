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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Краснодар-2
Родина - Краснодар-2: обзор матча 04 сентября 2022
Родина
04.09.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар-2
27'
Д. Карпов
62'
Д. Карпов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Краснодар-2
63'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
А. Мацукатов
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Карпов
49'
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
46'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Р. Халназаров
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Ксенофонтов
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карпов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
19
Никита Плотников
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
4-2-3-1
45
Сангаре
36
Воропаев
5
Габараев
44
Рыков
3
Аликин
72
Гордюшенко
14
Дмитриев
80
Ксенофонтов
24
Мальцев
78
Куль
99
Тимошенко
4-1-2-2-1
1
Штепа
55
Логачев
44
Сухорученко
35
Гайворонский
32
Пивоваров
88
Кратков
18
Ндука
15
Мацукатов
20
Халназаров
11
Апеков
11
Карпов
80
Ксенофонтов
9
Адаев
9
Адаев
80
Ксенофонтов
15
Мацукатов
17
Кокоев
17
Кокоев
15
Мацукатов
20
Халназаров
90
Кутовой
90
Кутовой
20
Халназаров
Остались в запасе
Родина
Краснодар-2
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
26
Валентин Гришин
ВР
19
Никита Плотников
ОП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
19
Никита Плотников
ОП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Родина - Краснодар-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Евгений Синянский (Ярославль)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
ВТБ Арена
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