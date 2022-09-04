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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Олесунн
Стремсгодсет - Олесунн: обзор матча 04 сентября 2022
Стремсгодсет
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
1 : 2
Завершен
Олесунн
62'
Г. Вальсвик
26'
М. Эбийе
45+3'
М. Эбийе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Олесунн
90'
+2
Замена
Д. Феллман
️️️️
Д. Канаджижа
Замена
Э. Боахен
️️️️
Т. Гулликсен
84'
Замена
С. Ханссен
️️️️
N. Gunnarsson
84'
81'
Желтая карточка
Т. Каллеваг
75'
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
С. Нордли
75'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
М. Эбийе
75'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
К. Бармен
Желтая карточка
Л. Вильсвик
69'
ГОЛ! 1:2!
Г. Вальсвик
Пас отдал
Г. Штенгель
62'
61'
Желтая карточка
Д. Канаджижа
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Ф. Фрайдей
58'
Замена
K. Tokstad
️️️️
Д. Ипалибо
58'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Эбийе
Желтая карточка
Х. Стеневик
45'
+1
Желтая карточка
Г. Штенгель
38'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Эбийе
Пас отдал
С. Нордли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
5
Давид Феллман
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
2-1-2-1-4
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
9
Фрайдей
23
4
Грегор
8
Гулликсен
3-3-2-2
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
5
Рафн
7
Ненасс
27
Канаджижа
10
Бармен
7
Коомсон
7
Нордли
30
Андерсен
20
Эбийе
8
Гулликсен
18
Боахен
18
Боахен
8
Гулликсен
9
Фрайдей
14
Брюнес
14
Брюнес
9
Фрайдей
18
Ипалибо
11
11
18
Ипалибо
23
3
Ханссен
3
Ханссен
23
7
Нордли
14
Каллеваг
14
Каллеваг
7
Нордли
20
Эбийе
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
20
Эбийе
27
Канаджижа
5
Феллман
5
Феллман
27
Канаджижа
10
Бармен
7
Хауген
7
Хауген
10
Бармен
Остались в запасе
Стремсгодсет
Олесунн
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Стремсгодсет - Олесунн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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Стремсгодсет
Олесунн
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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