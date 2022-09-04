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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эльче
Вильярреал - Эльче: обзор матча 04 сентября 2022
Вильярреал
04.09.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
4 : 0
Завершен
Эльче
26'
Ж. Морено
36'
Д. Ло Чельсо
89'
Ф. Коклен
90+4'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Эльче
ГОЛ! 4:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
А. Баэна
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Ф. Коклен
Пас отдал
С. Чуквуэзе
89'
81'
Желтая карточка
Э. Роко
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Ло Чельсо
79'
Замена
А. Манди
️️️️
К. Фемения
79'
70'
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
70'
Замена
Д. Кина
️️️️
А. Кольядо
Замена
А. Баэна
️️️️
Ж. Морено
65'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
65'
59'
Желтая карточка
П. Милья
57'
Замена
Р. Марти
️️️️
Э. Понсе
57'
Замена
П. Милья
️️️️
Л. Бойе
46'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Р. Гути
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Н. Джексон
46'
43'
Желтая карточка
Р. Гути
Желтая карточка
Н. Джексон
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Н. Джексон
36'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-1-3-1
28
Рульи
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
17
Фемения
6
Капу
10
Парехо
10
Пино
20
Ло Чельсо
11
Джексон
7
Морено
4-1-1-2-2
13
Бадия
13
Паласиос
6
Бигас
3
Роко
18
Клер
8
Маскарель
10
Гути
10
Кольядо
20
Моренте
9
Понсе
15
Бойе
17
Фемения
2
Манди
2
Манди
17
Фемения
20
Ло Чельсо
13
Коклен
13
Коклен
20
Ло Чельсо
7
Морено
10
Баэна
10
Баэна
7
Морено
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
11
Джексон
25
Моралес
25
Моралес
11
Джексон
10
Гути
6
Гумбау
6
Гумбау
10
Гути
10
Кольядо
8
Кина
8
Кина
10
Кольядо
15
Бойе
11
Милья
11
Милья
15
Бойе
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
9
Понсе
9
Марти
9
Марти
9
Понсе
Остались в запасе
Вильярреал
Эльче
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Вильярреал - Эльче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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