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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Ботафого
Форталеза - Ботафого: обзор матча 04 сентября 2022
Форталеза
04.09.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 3
Завершен
Ботафого
70'
Мойзес
19'
К. Эдуардо
36'
К. Эдуардо
64'
Маршал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Ботафого
Замена
Л. Лима
️️️️
L. Sasha
78'
78'
Замена
Кану
️️️️
В. Са
77'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
Тикиньо
ГОЛ! 1:3!
Мойзес
70'
69'
Замена
Габриэл
️️️️
К. Эдуардо
Замена
С. Ромеро
️️️️
Робсон
67'
Замена
Р. Отеро
️️️️
Тити
67'
64'
ГОЛ! 0:3!
Маршал
Пенальти не реализован!
Робсон
54'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
49'
46'
Желтая карточка
К. Эдуардо
Замена
П. Роша
️️️️
З. Велисон
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
К. Эдуардо
Пас отдал
В. Куэста
35'
Желтая карточка
Маршал
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Эдуардо
18'
Замена
L. Mezenga
️️️️
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
21
Мойзес
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
33
Карлос Эдуардо
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
10
Лукас Лима
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
36
Douglas Silva
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Габриэл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
30
Матеус Наскименто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
4-1-2-4
29
Капишаба
4
Беневенуто
4
Тити
2
Бритес
88
21
Мойзес
11
Ромариньо
16
30
Робсон
91
Гальярдо
28
Велисон
2-3-1-4
25
Фернандес
2
Рафаэл
21
Маршал
33
Карлос Эдуардо
33
Фернандес
47
Жеффиньо
27
Са
9
Тикиньо
3
Че Че
31
Куэста
34
Адриэлсон
4
Тити
11
Отеро
11
Отеро
4
Тити
28
Велисон
32
Роша
32
Роша
28
Велисон
88
10
Лима
10
Лима
88
30
Робсон
10
Ромеро
10
Ромеро
30
Робсон
27
Са
4
Кану
4
Кану
27
Са
2
Рафаэл
3
3
2
Рафаэл
33
Карлос Эдуардо
18
Габриэл
18
Габриэл
33
Карлос Эдуардо
9
Тикиньо
7
Сантос
7
Сантос
9
Тикиньо
Остались в запасе
Форталеза
Ботафого
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
36
Douglas Silva
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
36
Douglas Silva
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Форталеза - Ботафого
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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