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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - ХамКам
Сарпсборг 08 - ХамКам: обзор матча 04 сентября 2022
Сарпсборг 08
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
2 : 1
Завершен
ХамКам
90+3'
С. Скалевик
90+5'
Т. Хайнц (П)
5'
К. Эрнандес-Фостер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - ХамКам
90'
+5
Желтая карточка
N. Hagen
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Хайнц
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
С. Скалевик
90'
+3
80'
Замена
M. Pedersen
️️️️
П. Александер Киркеволд
80'
Замена
R. Hassan
️️️️
М. Бьерло
76'
Желтая карточка
Ф. Фаеррон
Желтая карточка
С. Скалевик
76'
Замена
С. Скалевик
️️️️
С. Мартинссон Нгуали
75'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
Э. Вихне
64'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
J. Thomassen
64'
Замена
М. Майгаард
️️️️
Г. Молинс
46'
Замена
В. Торп
️️️️
С. Тибблинг
46'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Эрнандес-Фостер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
16
Joachim Thomassen
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
70
Мортен Бьерло
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Сарпсборг 08
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Marcus Pedersen
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
2-5-4
3
Хорн
45
Хагельскьер
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
14
Хайнц
10
Молинс
6
Салетрос
16
32
Вихне
9
Энгвалль
34
4-1-3-2
1
3
Фаеррон
22
Эрнандес-Фостер
4
Куруджай
33
Нури
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
4
70
Бьерло
9
Линд
16
Киркеволд
32
Вихне
17
Солтведт
17
Солтведт
32
Вихне
11
Тибблинг
29
Торп
29
Торп
11
Тибблинг
5
Мартинссон Нгуали
15
Скалевик
15
Скалевик
5
Мартинссон Нгуали
16
7
7
16
10
Молинс
20
Майгаард
20
Майгаард
10
Молинс
16
Киркеволд
19
19
16
Киркеволд
70
Бьерло
77
77
70
Бьерло
Остались в запасе
Сарпсборг 08
ХамКам
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - ХамКам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
ХамКам
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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