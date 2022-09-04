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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 04 сентября 2022
Енисей
04.09.2022, воскресенье, 11:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
46'
А. Окладников
77'
М. Гащенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
90'
+3
Замена
К. Климов
️️️️
И. Петров
89'
Желтая карточка
И. Петров
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
В. Бардыбахин
83'
Замена
Н. Марков
️️️️
А. Ломакин
83'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Гащенков
Замена
А. Арустамян
️️️️
А. Саная
72'
Желтая карточка
Е. Иванов
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Окладников
46'
Замена
А. Окладников
️️️️
И. Молтенинов
46'
18'
Желтая карточка
В. Алейников
15'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
И. Гелоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Сергей Шестаков
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
90
Кирилл Климов
ЦФ
4-1-3-2
23
Антипин
2
Кичин
2
Хозин
33
Феррейра
13
Бардыбахин
64
Ланин
8
Иванов
21
Раздорских
90
Ломакин
84
Молтенинов
32
Саная
4-1-3-1-1
1
Помазан
11
Стародуб
17
Фомин
85
Адили
5
Мусалов
38
Алейников
18
Мирошниченко
77
Гащенков
10
Петров
10
Гелоян
55
Турсунов
90
Ломакин
13
Марков
13
Марков
90
Ломакин
13
Бардыбахин
10
Гыстаров
10
Гыстаров
13
Бардыбахин
32
Саная
70
Арустамян
70
Арустамян
32
Саная
84
Молтенинов
75
Окладников
75
Окладников
84
Молтенинов
10
Гелоян
40
Бавин
40
Бавин
10
Гелоян
10
Петров
90
Климов
90
Климов
10
Петров
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Сергей Шестаков
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
98
Ислам Имамов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Михаил Наумов
ЛВ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Сергей Шестаков
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Михаил Наумов
ЛВ
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Серебряков (Химки)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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