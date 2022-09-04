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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия К
Вольфсберг - Аустрия К: обзор матча 04 сентября 2022
Вольфсберг
04.09.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
3 : 4
Завершен
Аустрия К
8'
Т. Барибо
28'
Р. Шифферль
85'
Н. Вергос (П)
17'
Н. Виммер
36'
М. Пинк
60'
М. Пинк
68'
К. Цветко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия К
88'
Замена
E. Metu
️️️️
Р. Бенателли
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Н. Вергос
85'
84'
Желтая карточка
Т. Марер
80'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Ф. Ридер
75'
Замена
Н. Джорич
️️️️
Э. Ирвинг
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
С. Пизингер
74'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Т. Барибо
69'
68'
ГОЛ! 2:4!
К. Цветко
60'
ГОЛ! 2:3!
М. Пинк
Пас отдал
Э. Ирвинг
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
57'
Замена
М. Новак
️️️️
Д. Баумгартнер
57'
Замена
А. Боакье
️️️️
Т. Балло
57'
36'
ГОЛ! 2:2!
М. Пинк
Пас отдал
К. Верницниг
ГОЛ! 2:1!
Р. Шифферль
Пас отдал
А. Ясич
28'
17'
ГОЛ! 1:1!
Н. Виммер
Пас отдал
Ф. Ридер
ГОЛ! 1:0!
Т. Барибо
Пас отдал
Д. Баумгартнер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Цветко
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
18
Энди Ирвинг
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
20
Августин Боакье
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
4-1-2-1-2
39
Бонманн
12
Анзолин
37
Шифферль
22
Баумгартнер
97
Ясич
18
Омич
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
8
Балло
11
Малоне
9
Барибо
3-3-2-2
13
Менцель
37
Виммер
31
Марер
6
Морейра
24
Цветко
24
Верницниг
11
Бенателли
30
Карвейна
33
Ридер
32
Пинк
18
Ирвинг
9
Барибо
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
9
Барибо
22
Баумгартнер
27
Новак
27
Новак
22
Баумгартнер
8
Балло
20
Боакье
20
Боакье
8
Балло
8
Пизингер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
8
Пизингер
18
Ирвинг
4
Джорич
4
Джорич
18
Ирвинг
11
Бенателли
31
31
11
Бенателли
33
Ридер
9
Арвейлер
9
Арвейлер
33
Ридер
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия К
30
Маттеус Тафернер
ЛП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Остались в запасе
30
Маттеус Тафернер
ЛП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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2025.06.22 19:17
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