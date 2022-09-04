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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Экселсиор
РКС Ваалвейк - Экселсиор: обзор матча 04 сентября 2022
РКС Ваалвейк
04.09.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 5 тур
5 : 2
Завершен
Экселсиор
38'
Ш. Адевойе
50'
П. Клемент
60'
Т. Лутонда
80'
В. Анита
90+1'
М. Крамер
15'
Ю. Бас
43'
Р. Эль-Яакуби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Экселсиор
ГОЛ! 5:2!
М. Крамер
Пас отдал
Х. Лобете
90'
+1
Замена
К. Фелида
️️️️
П. Клемент
83'
Замена
С. Августинс
️️️️
В. Анита
83'
ГОЛ! 4:2!
В. Анита
Пас отдал
Д. ван ден Бейс
80'
Замена
Я. Укили
️️️️
И. Бель Хассани
77'
67'
Замена
Л. Лабру
️️️️
Y. Ayoub
ГОЛ! 3:2!
Т. Лутонда
Пас отдал
Х. Лобете
60'
Замена
С. Бакари
️️️️
Х. Гаари
55'
ГОЛ! 2:2!
П. Клемент
Пас отдал
Ю. Леливелд
50'
Замена
Х. Лобете
️️️️
Ф. Джозефзун
46'
Желтая карточка
Х. Гаари
45'
+3
43'
ГОЛ! 1:2!
Р. Эль-Яакуби
Пас отдал
Ю. Бас
ГОЛ! 1:1!
Ш. Адевойе
Пас отдал
Ф. Джозефзун
38'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бас
Пас отдал
Н. Тджо-А-Он
6'
Замена
Ю. Бас
️️️️
М. Азаркан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
11
Закария Баккали
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
Экселсиор
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЦП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
3-2-1-4
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
3
Гаари
11
Бель Хассани
29
Крамер
6
Анита
24
Клемент
8
Джозефзун
4-1-2-2-1
1
ван Гассел
2
Хореманс
32
Эль-Яакуби
24
Тджо-А-Он
16
Ньюпорт
29
Файн
20
24
Гаудмейн
24
Дриух
17
Азаркан
29
ван Дуйнен
3
Гаари
2
Бакари
2
Бакари
3
Гаари
24
Клемент
6
Фелида
6
Фелида
24
Клемент
11
Бель Хассани
5
Укили
5
Укили
11
Бель Хассани
8
Джозефзун
24
Лобете
24
Лобете
8
Джозефзун
6
Анита
26
Августинс
26
Августинс
6
Анита
17
Азаркан
6
Бас
6
Бас
17
Азаркан
20
7
Лабру
7
Лабру
20
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Экселсиор
16
Марк Спенкелинк
ВР
11
Закария Баккали
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
11
Закария Баккали
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
Остались в запасе
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча РКС Ваалвейк - Экселсиор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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