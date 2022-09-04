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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ОФИ
Волос - ОФИ: обзор матча 04 сентября 2022
Волос
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Завершен
ОФИ
5'
А. Диамантис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - ОФИ
Желтая карточка
А. Рахман Вайсс
90'
+5
Замена
I. Tselios
️️️️
Н. Алхо
90'
85'
Желтая карточка
А. Диамантис
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
А. Луна
84'
80'
Замена
К. Яннулис
️️️️
М. Мельядо
76'
Вторая желтая
Э. Ларссон
Замена
Н. Мескида
️️️️
Р. Эсковаль
74'
70'
Желтая карточка
Э. Ларссон
68'
Замена
П. Стайкос
️️️️
Г. Тораринссон
62'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
59'
Замена
B. Kamau
️️️️
Я. Бузукис
Замена
V. Fernandez
️️️️
Х. Матилья
46'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Диамантис
Пас отдал
Т. Пасалидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
32
Статис Тахатос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
38
Ilias Tselios
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
10
Victor Fernandez
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
35
Христос Мандас
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
77
Bruce Kamau
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
4-2-2-2
55
Клейман
6
Цоканис
26
Эсковаль
17
Алхо
13
Луна
14
Баррьентос
8
Матилья
22
Фернандес
7
Делетич
16
Сьелис
9
ван Верт
3-3-3-1
1
Стевенс
58
Пасалидис
2
Вурос
15
Диамантис
64
Ларссон
29
Мельядо
4
Маринакис
4
Тораринссон
8
Бузукис
10
Диуссе
12
Дико
26
Эсковаль
20
Мескида
20
Мескида
26
Эсковаль
17
Алхо
38
38
17
Алхо
8
Матилья
10
10
8
Матилья
13
Луна
24
Вайсс
24
Вайсс
13
Луна
29
Мельядо
18
Яннулис
18
Яннулис
29
Мельядо
4
Тораринссон
26
Стайкос
26
Стайкос
4
Тораринссон
8
Бузукис
77
77
8
Бузукис
Остались в запасе
Волос
ОФИ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
32
Dimitris Sotiriou
ВР
35
Христос Мандас
ВР
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
32
Статис Тахатос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
35
Христос Мандас
ВР
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Волос - ОФИ
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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