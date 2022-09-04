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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 04 сентября 2022
Ницца
04.09.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 1
Завершен
Монако
69'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Монако
Желтая карточка
Ж. Лотомба
90'
+4
89'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
Замена
Д. Брайан
️️️️
М. Бар
76'
Замена
С. Диоп
️️️️
Н. Пепе
76'
69'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
К. Энрике
65'
Замена
Вандерсон
️️️️
Р. Агилар
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
А. Рэмзи
55'
Желтая карточка
П. Росарио
51'
Замена
П. Росарио
️️️️
К. Тюрам
46'
38'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-3-1-3
1
Шмейхель
20
Тодибо
4
Данте
2
Вити
26
Бар
19
Тюрам
20
Аталь
21
Рэмзи
9
Делор
19
Пепе
9
Лаборд
3-3-1-2-1
1
Нюбель
5
Бадьяшиль
5
Дисаси
5
Сарр
2
Агилар
4
Камара
12
Энрике
24
Фофана
15
Дьятта
10
Головин
7
Эмболо
26
Бар
23
Брайан
23
Брайан
26
Бар
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
21
Рэмзи
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
21
Рэмзи
19
Тюрам
13
Росарио
13
Росарио
19
Тюрам
19
Пепе
10
Диоп
10
Диоп
19
Пепе
2
Агилар
2
Вандерсон
2
Вандерсон
2
Агилар
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
Остались в запасе
Ницца
Монако
1
Марцин Булка
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Томас Дидийон
ВР
27
Сунгуту Магасса
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
27
Сунгуту Магасса
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Ницца - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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