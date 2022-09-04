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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Сток Сити
Рединг - Сток Сити: обзор матча 04 сентября 2022
Рединг
04.09.2022, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
2'
Л. Жоао
57'
Л. Жоао (П)
40'
Б. Уилмот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Сток Сити
Желтая карточка
Д. Ламли
90'
85'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
У. Смоллбоун
73'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Л. Делап
73'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Клукас
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
Ш. Лонг
71'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Д. Хойлетт
69'
59'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Т. Фосу
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Жоао
57'
40'
ГОЛ! 1:1!
Б. Уилмот
Пас отдал
Э. Флинт
Желтая карточка
С. Хатчинсон
6'
ГОЛ! 1:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Ламли
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
5
Сэм Хатчинсон
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
3-4-3
1
Ламли
26
Макинтайр
17
Идом
12
Холмс
29
Хендрик
30
Хойлетт
10
Инс
14
Форна
7
Лонг
19
Жоао
5
Хатчинсон
3-3-1-3
1
Бонхэм
44
Флинт
3
Фокс
16
Уилмот
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
6
Клукас
24
Фосу
18
Браун
23
Кэмбелл
19
Делап
30
Хойлетт
21
Баба
21
Баба
30
Хойлетт
7
Лонг
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
7
Лонг
6
Клукас
26
Тэйлор
26
Тэйлор
6
Клукас
19
Делап
15
Томпсон
15
Томпсон
19
Делап
24
Фосу
25
Пауэлл
25
Пауэлл
24
Фосу
12
Смоллбоун
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
12
Смоллбоун
Остались в запасе
Рединг
Сток Сити
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
34
Dejan Tetek
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
39
Джозеф Барсик
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
34
Dejan Tetek
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Рединг - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
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