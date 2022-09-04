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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 04 сентября 2022
Локомотив
04.09.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
42'
А. Миранчук (П)
3'
М. Конате
62'
Л. Садулаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Ахмат
Замена
В. Раков
️️️️
И. Игнатьев
87'
Замена
М. Митай
️️️️
Ф. Камано
80'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Керк
80'
74'
Желтая карточка
А. Трошечкин
Желтая карточка
Ф. Камано
71'
64'
Замена
М. Богосавац
️️️️
И. Олейников
64'
Замена
В. Ильин
️️️️
Б. Бериша
64'
Замена
В. Камилов
️️️️
Л. Садулаев
62'
ГОЛ! 1:2!
Л. Садулаев
Пас отдал
И. Олейников
Замена
М. Раконьяц
️️️️
А. Карпукас
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Миранчук
42'
Желтая карточка
С. Магкеев
33'
28'
Вторая желтая
М. Конате
22'
Желтая карточка
М. Быстров
11'
Желтая карточка
М. Конате
Желтая карточка
Д. Керк
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Конате
Пас отдал
Б. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Ризван Уциев
ЛЗ
94
Артем Тимофеев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
19
Иван Олейников
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Абдулла Багамаев
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-2-3-1
53
Худяков
21
Тикнизян
27
Магкеев
4
Едвай
27
Живоглядов
93
Карпукас
6
Баринов
40
Камано
21
Миранчук
9
Керк
18
Игнатьев
4-1-1-2-2
88
Шелия
4
Быстров
94
Тимофеев
44
Журавлев
40
Уциев
5
Трошечкин
7
Садулаев
7
Бериша
59
Харин
13
Конате
19
Олейников
40
Камано
2
Митай
2
Митай
40
Камано
9
Керк
22
Марадишвили
22
Марадишвили
9
Керк
93
Карпукас
77
Раконьяц
77
Раконьяц
93
Карпукас
18
Игнатьев
11
Раков
11
Раков
18
Игнатьев
19
Олейников
8
Богосавац
8
Богосавац
19
Олейников
7
Садулаев
18
Камилов
18
Камилов
7
Садулаев
7
Бериша
98
Ильин
98
Ильин
7
Бериша
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
8
Абдулла Багамаев
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
8
Абдулла Багамаев
ЦП
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Локомотив - Ахмат
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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