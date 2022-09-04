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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Страсбур
Брест - Страсбур: обзор матча 04 сентября 2022
Брест
04.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
6'
П. Лис-Мелу
28'
Л. Ажорк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Страсбур
84'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Л. Ажорк
79'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
76'
Замена
А. Томассон
️️️️
Ж. Аолу
Замена
Й. Уронен
️️️️
Л. Брассье
76'
Желтая карточка
Ю. Белаили
64'
61'
Замена
И. Дукуре
️️️️
К. Дагба
Замена
Ю. Белаили
️️️️
М. Лаж
57'
Замена
И. Кардона
️️️️
Х. Белькебла
57'
Желтая карточка
Х. Белькебла
52'
Замена
Б. Шардонне
️️️️
А. Дари
46'
Желтая карточка
Л. Брассье
44'
31'
Красная карточка
С. Прсич
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Ажорк
ГОЛ! 1:0!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
И. Слимани
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
3
Брассье
29
Эрейе
20
Дари
93
Дюверн
8
Маньетти
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
9
Онора
28
Лаж
19
Слимани
4-2-2-2
26
Селс
2
Дагба
4
Джику
23
Ле Марша
18
Пьерр-Габриэль
14
Аолу
19
Диарра
27
Беллегард
14
Прсич
13
Диалло
19
Ажорк
3
Брассье
21
Уронен
21
Уронен
3
Брассье
20
Дари
5
Шардонне
5
Шардонне
20
Дари
28
Лаж
11
Белаили
11
Белаили
28
Лаж
93
Белькебла
7
Кардона
7
Кардона
93
Белькебла
2
Дагба
6
Дукуре
6
Дукуре
2
Дагба
14
Аолу
28
Томассон
28
Томассон
14
Аолу
19
Ажорк
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Ажорк
Остались в запасе
Брест
Страсбур
1
Хоакин Бласкес
ВР
45
Махди Камара
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
45
Махди Камара
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Брест - Страсбур
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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