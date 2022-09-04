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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Винтертур
Грассхоппер - Винтертур: обзор матча 04 сентября 2022
Грассхоппер
04.09.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Винтертур
27'
Д. Какури
60'
Т. Рибейру
62'
Х. Кавабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Винтертур
85'
Желтая карточка
N. Manzambi
Замена
К. Херц
️️️️
Х. Кавабе
80'
78'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
Ф. Камбери
78'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Корбас
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Г. Моранди
70'
63'
Замена
С. Сейлер
️️️️
E. Abedini
63'
Замена
N. Manzambi
️️️️
М. Ди Джусто
ГОЛ! 3:0!
Х. Кавабе
62'
ГОЛ! 2:0!
Т. Рибейру
Пас отдал
П. Пушич
60'
Замена
П. Пушич
️️️️
Д. Какури
59'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Г. Шеттине
58'
Замена
Л. Ли
️️️️
Б. Болла
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Какури
Пас отдал
Г. Моранди
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
3-3-4
99
Морейра
15
Секо
77
Болла
33
Марграйтер
8
Какури
6
Кавабе
31
Шмид
11
Моранди
16
Рибейру
9
Дадашов
7
Шеттине
3-1-1-1-4
16
Фаюлу
23
17
Гантенбайн
18
14
Корбас
77
8
Рамизи
33
Шаттин
11
Ди Джусто
22
Камбери
25
77
Болла
4
Ли
4
Ли
77
Болла
6
Кавабе
24
Херц
24
Херц
6
Кавабе
8
Какури
70
Пушич
70
Пушич
8
Какури
11
Моранди
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
7
Шеттине
22
Момо
22
Момо
7
Шеттине
14
Корбас
71
Криэциу
71
Криэциу
14
Корбас
77
8
Сейлер
8
Сейлер
77
11
Ди Джусто
7
7
11
Ди Джусто
22
Камбери
9
Буэсс
9
Буэсс
22
Камбери
Остались в запасе
Грассхоппер
Винтертур
71
Джастин Хаммел
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Грассхоппер - Винтертур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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1
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6
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2024.11.21 12:15
1
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2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
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