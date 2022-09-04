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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Неман
Шахтер - Неман: обзор матча 04 сентября 2022
Шахтер
04.09.2022, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Неман
5'
Е. Филипенко
58'
Э. Плакка Фессу
17'
А. Якимов
48'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Неман
Желтая карточка
Н. Антич
85'
79'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
А. Шукуров
60'
Замена
️️️️
Р. Пасевич
ГОЛ! 2:2!
Э. Плакка Фессу
58'
54'
Замена
В. Варакса
️️️️
В. Жуковский
Замена
А. Крыми
️️️️
В. Ахмеди
53'
48'
ГОЛ! 1:2!
П. Савицкий
Замена
Э. Плакка Фессу
️️️️
В. Фейжао
46'
21'
Желтая карточка
А. Шукуров
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Якимов
ГОЛ! 1:0!
Е. Филипенко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Неман
14
Шериф Жимо
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
24
Андрей Якимов
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
78
Максим Яблонский
ПП
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
6
Ардит Крыми
ОП
31
Андрей Соловей
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
3-1-2-2-2
41
Плотников
5
Антич
24
Филипенко
99
Шевченко
24
Диванович
30
Ахмеди
28
Забелин
11
Фейжао
98
Подстрелов
22
Черняк
15
Скавыш
4-4-2-1
33
Карпович
50
Шалашников
20
Садовничий
14
Жимо
78
Яблонский
11
Жуковский
88
Савицкий
24
Якимов
10
Шукуров
97
Пасевич
16
Василючек
30
Ахмеди
6
Крыми
6
Крыми
30
Ахмеди
11
Фейжао
77
Плакка Фессу
77
Плакка Фессу
11
Фейжао
11
Жуковский
26
Варакса
26
Варакса
11
Жуковский
10
Шукуров
32
Павлюковец
32
Павлюковец
10
Шукуров
Остались в запасе
Шахтер
Неман
77
Роман Юзепчук
ПЗ
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
31
Андрей Соловей
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
77
Роман Юзепчук
ПЗ
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
31
Андрей Соловей
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Шахтер - Неман
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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